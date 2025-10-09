بعد الانتصار على إندونيسيا.. الجماهير السعودية تهاجم الحكم الكويتي أحمد العلي

وانتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي بنتيجة (3-2)، حيث افتتح الضيوف باب التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة 11، عن طريق كيفن ديكس، وبعد 6 دقائق، تمكن السعوديون من معادلة الكفة، بهدف من تصويبة قوية حملت توقيع الشامات.وعند الدقيقة 36، أحرز هدف تقدم المنتخب السعودي من علامة الجزاء، وبعد مرور 17 دقيقة من بداية الشوط الثاني، سجل البريكان هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده، فيما جاء الهدف الإندونيسي الثاني من ركلة جزاء سجلها ديكس عند الدقيقة 88، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب عند الدقيقة 90+3.ورغم فوز "الأخضر" على إندونيسيا، تعرض الحكم أحمد العلي لانتقادات حادة من الجماهير السعودية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استغرب كثيرون من قراره بطرد كنو، بعد 4 دقائق من دخوله لملعب المباراة.انتقد العديد من المغردين السعوديين أداء العلي وقراراته التحكيمية خلال لقاء إندونيسيا، وقال أحدهم: "حكم له سوابق سيئة مع الأندية السعودية وغير مُستغرب ما فعله"، وكتب آخر عبر منصة "إكس": "حكم ضد السعودية وضد في كثير من الأحداث".وقبل مباراة إندونيسيا، لعب المنتخب السعودي 3 لقاءات دولية تحت قيادة العلي؛ اثنتين في وواحدة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ومن بين تلك المباريات الثلاث، خسر "الأخضر" مرة واحدة فقط، بنتيجة 2-3 أمام في كأس 2024.أما المباراتان الأخريان، فكانتا تعادلًا سلبيًا مع (تصفيات 2026) وفوزًا بهدف نظيف على قطر (كأس الخليج 2019)، ويُظهر هذا السجل أداء مُستقرًا إلى حد ما للمنتخب السعودي تحت إشراف الحكم الكويتي صاحب الـ 38 عامًا.في المقابل، خاضت إندونيسيا مباراة واحدة فقط في وجود صافرة العلي التحكيمية قبل الخسارة الأخيرة من السعودية، وكانت في يونيو/ حزيران 2021 ضد في تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت المواجهة آنذاك بهزيمة قاسية للمنتخب الإندونيسي برباعية نظيفة.