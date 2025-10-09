السومرية تنشر نتائج قرعة بطولة كأس العراق للموسم 2025-2026

وأسفرت القرعة عن تحديد مواجهات الدور الأول الذي ستقام مبارياته يومي 17 و18 من تشرين الأول الحالي، إيذاناً بانطلاق المنافسات الرسمية للبطولة بنسختها الجديدة، وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:× الكهرباء - ملعب الكهرباءالجيش × أربيل - الجيشالصناعة × الكرخ – ملعب نادي الصناعةالفهد × – ملعب نفط× ديالى – ملعب نادي الموصل× النجف – ملعب نادي المصافي× – ملعب الصناعات الكهربائيةالبيشمركة × الحدود – ملعب نادي البيشمركة× – ملعب نادي الميناء× – ملعب نادي الغرافعفك × نادي الحسين – ملعب نادي عفكالاتصالات × – ملعب نادي الناصريةغاز الشمال × – ملعب نادي الكاظمية× الجولان – ملعب نادي الرماديمصافي الجنوب × أمانة – ملعب أمانة بغدادالبحري × ميسان – ملعب نادي البحري