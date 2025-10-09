مدرب إندونيسيا: سنخرج برؤوس مرفوعة خلال مواجهة العراق

وشهد كلويفرت، الذي كان هدّافاً غزير التسجيل خلال أيامه لاعباً مع فريقي وبرشلونة ومنتخب هولندا، فشل فريقه في هز الشباك من اللعب المفتوح أمام مستضيفه في جدة، بعدما جاء هدفا إندونيسيا من ركلتي جزاء سجلهما كيفن ديكس.لكن شراسة أمام المرمى قلبت المباراة لصالح صاحب الأرض، بعدما أدرك الشامات التعادل بعد ركلة الجزاء الأولى التي سجلها ديكس قبل أن يسجل ثنائية، ليصبح فريق المدرب إيرفي رينار على أعتاب التأهل للبطولة التي ستقام العام المقبل في أميركا الشمالية.وقال كلويفرت عند سؤاله عن الفارق الضئيل بين الفريقين في مقياس الأهداف المتوقعة بعد المباراة: "هذا هو الشيء الذي سنعمل عليه، ولكنه صعب للغاية، لا يمكننا التدرب عليه وهذه حقيقة".وأضاف: "ألكم نفسي على وجهي أحياناً، ومن المؤسف أن هذا أمر لا يمكننا التدرب عليه بشكل صحيح".وتابع: "لسنا سعداء، ونشعر بخيبة أمل كبيرة، ولكننا سنخرج برؤوس مرفوعة من هذا الملعب، لأننا سنخوض مباراة أخرى بعد 3 أيام".وأردف: "نحن بحاجة إلى تصفية أذهاننا، والبحث عن (تقديم) مباراة جيدة ضد ".وسيواجه فريق كلويفرت منتخب العراق، بقيادة المدرب غراهام ، يوم السبت، وهو بحاجة للفوز للاحتفاظ بأمل التأهل إلى لأول مرة منذ حصول إندونيسيا على الاستقلال عن هولندا في عام 1949.وسينضم الفائز بالمجموعة التي تضم 3 منتخبات إلى وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران وأوزبكستان والأردن ليكون أحد المتأهلين المباشرين للنهائيات عن قارة آسيا، في حين يخوض صاحب المركز الثاني جولة أخرى من التصفيات.وأثار قرار السماح للسعودية باستضافة مباريات من المرحلة الرابعة بالتصفيات تساؤلات حول هذه الخطوة، لكن كلويفرت رفض استخدام هذه المسألة ذريعةً لهزيمة فريقه.وقال: "بالطبع كانت لديهم أفضلية صغيرة في اللعب على أرضهم، هذه حقيقة، لكنني فخور وسعيد للغاية بأداء فريقي".وأكمل: "بعد (التأخر) 1-3 كان الأمر صعباً، لأننا لعبنا أمام فريق جيد أيضاً. لا ننسى أن السعودية تمتلك فريقاً قوياً. رأينا لاعبيهم، إنهم ماهرون للغاية، ويصعب مراقبتهم، لكننا مع ذلك بحاجة إلى التحسن".