رسالة تحذيرية من ديكو إلى برشلونة!.. هذا مفادها

وفي عرضٍ مسبق قدمته الوسيلة الإعلامية، شدّد على أهمية العمل الجماعي والتضحية من أجل زملاء الفريق قائلاً: "لسنا بتلك الروعة أو البهجة التي صوّرنا بها الناس في الموسم الماضي. نحن فريق رائع عندما نعمل معًا، وعندما نكون جميعًا متحدين، ولكن ليس عندما لا نكون قادرين على التضحية بأنفسنا من أجل زملائنا، وهو ما يحدث كثيرًا".وأضاف المدير الرياضي تحذيرًا مهمًا للفريق: "نحن فريق من الصعب للغاية التغلب عليه عندما نكون في هذه الحالة، ولدينا أيضًا الجودة، ولكن إذا كنا نعتقد أن الجودة تأتي قبل العمل، فسنواجه مشكلة، يجب أن ننتبه".تأتي تصريحات ديكو في وقت يحتاج فيه برشلونة إلى استعادة الانضباط والتركيز الجماعي بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال، في محاولة لتجاوز الصعوبات وتحقيق الاستقرار الفني قبل انطلاق المنافسات الكبرى.