لهذا السبب طرد الحكم الكويتي اللاعب السعودي "كنو" أمام إندونيسيا! (فيديو)

بينما كانت مباراة إندونيسيا تتجه نحو النهاية، فاجأ الحكم أحمد العلي، الجميع بإشهار البطاقة الحمراء في وجه ، لاعب المنتخب السعودي، الأمر الذي أثار التساؤلات حول تصرف كنو الذي أقصاه من ملعب الإنماء بجدة.

طرد كنو الذي جاء في الدقيقة 90+3، أربك حسابات المنتخب السعودي في اللحظات الأخيرة، حيث أجبره على اللعب بعشرة لاعبين، فيما امتد الوقت بدل الضائع لحوالي 10 دقائق، قبل إطلاق صافرة النهاية، بفوز الأخضر بنتيجة (3-2)، في مستهل الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات 2026.

وقرر أحمد العلي، توجيه بطاقة صفراء تجاه ، بداعي إضاعة الوقت، لترصد عدسة المباراة، اللاعب الذي بدا ممتعضًا من القرار، قبل أن يفاجئه الحكم بالبطاقة الصفراء الثانية والطرد، لتأتي التساؤلات حول ما إذا قام لاعب وسط ، بالإساءة للحكم قبل طرده.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل إن الحكم أيضًا قام بطرد أحد إداريي المنتخب السعودي ببطاقة حمراء مباشرة.

في المقابل، نجح المنتخب السعودي في اقتناص النقاط الثلاث من مواجهة إندونيسيا، بثلاثية جاءت عن طريق الشامات، وفراس البريكان "هدفين"، في مباراة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف من أصل خمسة من علامة الجزاء.