لهذا السبب طرد الحكم الكويتي اللاعب السعودي "كنو" أمام إندونيسيا! (فيديو)

🚨🚨 عاجل مصدر خاص من الاتحاد الآسيوي ||
كنو يواجه خطر الإيقاف من مباراتين إلى أربع مباريات بعد إشارته على الحكم (مجنون) اعتبرها الحكم إشارة مسئية ، وذلك وفق لوائح الانضباط التي تجرّم الإساءة لمسؤولي المباراة. القرار الرسمي يُنتظر صدوره بعد تقرير الحكم
pic.twitter.com/lbKDZfZcAU
— عيسى سعيد (@issasaid232) October 8, 2025
🚨🚨 عاجل مصدر خاص من الاتحاد الآسيوي ||
كنو يواجه خطر الإيقاف من مباراتين إلى أربع مباريات بعد إشارته على الحكم (مجنون) اعتبرها الحكم إشارة مسئية ، وذلك وفق لوائح الانضباط التي تجرّم الإساءة لمسؤولي المباراة. القرار الرسمي يُنتظر صدوره بعد تقرير الحكم
pic.twitter.com/lbKDZfZcAU