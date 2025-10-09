حريق في منزل فينيسيوس

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن النيران اندلعت في الدور السفلي لمنزل اللاعب الواقع بمنطقة لا موراليخا بالعاصمة نتيجة ماس كهربائي.وأوضحت الصحيفة أن مصدر الحريق كان الساونا في قبو المنزل، والتي احترقت بالكامل قبل أن تتم السيطرة على الوضع.وقد سارعت فرق الإطفاء التابعة لبلدية مدريد إلى المكان، وتمكنت من إخماد النيران وتهوية الغرف المتضررة بسرعة.ولم تُسجّل أي إصابات أو حالات اختناق جراء الحادث، إذ لم يكن داخل المنزل وقت اندلاع الحريق.ويواجد النجم البرازيلي حاليا مع منتخب بلاده الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام واليابان خلال فترة التوقف الدولي الحالية.وخاض فيني (25 عاما) 10 مباريات مع الفريق الملكي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.