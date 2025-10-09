الفيفا يعلن موعد إقامة مونديال السعودية.. حديث عن رمضان

ونقلت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية تصريحات ، التي أكد خلالها أن صناعة كرة القدم بحاجة إلى مزيد من الانفتاح والمرونة، بشأن توقيت إقامة أكبر البطولات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إقامة دائمًا خلال صيف نصف الكرة الشمالي، لأن المناخ وتنوع الدول المستضيفة يفرضان واقعًا جديدًا على روزنامة كرة القدم الدولية.وأوضح رئيس أن نسخة عام 2022 التي أُقيمت في قطر، كانت مثالًا ناجحًا على إمكانية تنظيم المونديال في فصل ، إذ جرى نقلها إلى شهري وديسمبر لتجنّب الحرارة الشديدة، وهو ما على التوقف في منتصف الموسم، لكنه أتاح للاعبين المشاركة في البطولة بأفضل حالة بدنية ممكنة.وأضاف إنفانتينو أن هذا النموذج قد يشكّل مرجعًا، لتنظيم بطولات مقبلة في مناطق ذات مناخ حار، مثل .وأكد رئيس أن منح السعودية استضافة كأس العالم 2034، يعكس الثقة الكبيرة في قدرتها التنظيمية والبنية التحتية المتطورة، التي أنجزتها في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن البطولة من المتوقع أن تُقام مرة أخرى في فصل الشتاء، مع احتمال تأجيلها إلى يناير 2035، لتفادي تزامنها مع شهر رمضان، الذي سيقع بين شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2034.وأعلن "فيفا" في 2024، بشكل رسمي، فوز السعودية بحق تنظيم 2034، بعد حصول ملفها على أعلى تقييم فني في تاريخ بطولات العالم، حيث بلغ 419.8 من أصل 500 نقطة.