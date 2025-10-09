الجزائر تتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها

وحقق المنتخب فوزا كبيرا على حساب منتخب الصومال، في إطار لقاءات الجولة التاسعة بثلاثية دون رد، عن طريق ومحمد الأمين عمورة (ثنائية).ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب مجموعته برصيد 22 نقطة، وحسم التأهل المباشر لنهائيات المونديال، لأن الوصيف أوغندا أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل له-يلعب مع الجزائر في آخر جولة-هو 21 نقطة.وبهذا تأهل المنتخب الجزائري لنهائيات المونديال للمرة الخامسة في تاريخه.