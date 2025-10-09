مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة

وضمنت خمسة منتخبات عربية حتى الآن تأهلها رسميا إلى مونديال 2026، الذي سيقام بمشاركة 48 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية.وكان أول المنتخبات العربية المتأهلة لنهائيات 2026 عن مجموعته في تصفيات آسيا.ومن ضمن وتونس الوصول إلى نهائيات العرس الكروي العالمي، بعد منافسات الثامنة التي جرت خلال فترة التوقف الدولية الماضية.والتحق منتخب مصر بركب المتأهلين مساء الأربعاء، بعد فوز على مضيفه الجيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي ضمن منافسات الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية.والخميس، أصبح منتخب الجزائر خامس منتخب عربي يصعد إلى نهائيات كأس العالم، بعد فوزه على نظيره الصومالي بثلاثية نظيفة أيضا.كما تأكد صعود منتخب عربي سادس إلى المونديال عن طريق الملحق الآسيوي المؤهل، وذلك من كونها تضم ثلاثة منتخبات عربية وهي قطر وعمان والإمارات وتقام منافساتها في ، وسينافس بطل وصيف بطل المجموعة مع نظيره في على بطاقة التأهل الأخيرة عن القارة الصفراء..بينما تضم المجموعة الثانية منتخبي والعراق إضافة إلى إندونيسيا وتستضيف مدينة جدة مبارياتها، ومن المرجح أن أحد المنتخبين إما السعودي أو العراقي، مباشرة والآخر عبر الملحق الحاسم.ويقام الملحق بنظام دوري من دور واحد على مجموعتين، تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم التي ستقام العام المقبل في الشمالية، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني في المجموعتين إلى دور فاصل للتنافس على أمل التأهل عبر الملحق العالمي.ولا يزال منتخب ليبيا يحتفظ بآماله في بلوغ مونديال 2026 وإن تضاءلت بشكل كبير بعد تعادله مع منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف لكل منهما، ويحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 16 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن الرأس الأخضر وبفارق نطتين عن وصيفه الكاميروني.وكان أكبر عدد شارك فيه المنتخبات العربية، في مونديال " 2018"، اذي شهد مشاركة 4 منتخبات وهي: مصر، المغرب تونس، السعودية، ونفس العدد في مونديال "قطر 2022" وهي: تونس، المغرب، السعودية، قطر، وبالتالي سيكون مونديال 2026، أكثر نسخة تشهد ظهور منتخبات عربية في البطولة.