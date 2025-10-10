إندونيسيا تمنع لاعبي إسرائيل من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم

وقال وزير التنسيق لشؤون حقوق الإنسان والهجرة والإصلاحات في إندونيسيا، يوسريل إحزا ، عبر حسابه على "إنستغرام"، إن "القرار جاء على خلفية استمرار الصراع بين وفلسطين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس دعم إندونيسيا لحق الفلسطينيين في الاستقلال".وفي الوقت ذاته، يستعد الرياضيون الروس للمشاركة في البطولة تحت صفة محايدة بعد عودتهم التدريجية إلى المنافسات الدولية.وكان خبراء من دعوا في وقت سابق كلا من "يويفا" والاتحاد الدولي " " إلى استبعاد إسرائيل من المنافسات الدولية، فيما طالب 47 رياضيا بحرمان الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المشاركة بسبب ما وصفوه بـ"الجرائم والإبادة المستمرة في الأراضي الفلسطينية".