فضيحة في تصفيات مونديال 2026

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مالاوي مع منتخب أمس الخميس على ملعب "بينغو الوطني"، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات، إلا أن اللقاء لم يجر بسبب امتناع لاعبي الاستوائية عن السفر.وأوضح الاتحاد المالاوي لكرة القدم في بيان رسمي أن "المباراة ألغيت نتيجة "ظروف طارئة تتعلق بالفريق الضيف"، مؤكدا أن "منتخبه سيحتسب فائزا باللقاء ويحصد النقاط الثلاث، وهو ما يقلص الفارق مع صاحبة المركز الثاني إلى نقطتين فقط".من جانبها، كشفت تقارير محلية أن "لاعبي غينيا الاستوائية رفضوا السفر احتجاجا على قرارات الاتحاد المحلي لكرة القدم، في ظل سلسلة من الفضائح التي ضربت سمعته وزادت من حدة الخلافات بينه وبين اللاعبين".وبذلك، يفقد منتخب غينيا الاستوائية رسميا فرصته في التأهل إلى المونديال، وهو الحال ذاته بالنسبة لمنتخب مالاوي، رغم إمكانية احتلاله الوصافة، لكن رصيده من النقاط لا يمنحه أفضلية على أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى المؤهلة عبر الملحق.