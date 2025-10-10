رياض محرز يفاجئ الجماهير بتصريح غامض حول اعتزاله

جاء ذلك في رده على سؤال وجه إليه عقب مباراة منتخب الجزائر مع الصومال ضمن الجولة التاسعة من التصفيات، حيث قاد منتخب بلاده للتأهل للنهائيات بعد انتصار بثلاثية نظيفة، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.وقال نجم عندما سئل عن مستقبله الدولي وإمكانية الاستمرار لما بعد مونديال 2026، فأجاب بابتسامة: "ستكون الأخيرة.. لست يا أخي"، في إشارة طريفة إلى رغبته في إنهاء الدولي بعد البطولة، خلافا للبرتغالي الذي واصل مسيرته الدولية رغم بلوغه الأربعين.وخاض المباراة الدولية رقم 100، بعد مشاركته في مواجهة منتخب الجزائر ومنتخب في مارس الماضي، وخلال مسيرته الدولية الممتدة منذ مايو 2014 حين شارك لأول مرة أمام أرمينيا، تمكن من تسجيل 24 هدفا.ومع حسم التأهل رسميا، يستعد المنتخب بقيادة المدرب لخوض مرحلته التحضيرية قبل المشاركة في التي تستضيفها نهاية العام الجاري، حيث من المقرر أن يخوض "الخضر" مباراتين وديتين في أمام منافسين سيكشف عنهما لاحقا.