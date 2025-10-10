النسخة الأكثر عروبة.. 7 منتخبات عربية بينها العراق تقترب من الظهور في كأس العالم

- رياضة



رسّم منتخب الجزائر تأهله الخامس إلى ، بعد فوزه على الصومال بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية، ليصبح رابع منتخب من عرب أفريقيا يضمن مشاركته في مونديال وكندا والمكسيك، بعد كل من مصر وتونس والمغرب.





وفقد منتخبا وليبيا فرصهما في التأهل إلى للمرة الأولى في تاريخهما، ليقتصر التمثيل العربي من أفريقيا على المذكور، بينما شهدت تصفيات قارة ضمان المنتخب تأهله للمرة الأولى، في حين تتصارع منتخبات وقطر والعراق وعمان والإمارات على التأهل عبر المرحلة الرابعة من التصفيات.



الجزائر وتونس والمغرب ومصر معًا لأول مرة في كأس العالم

سيشهد مونديال 2026 حدثًا غير مسبوق بالنسبة للمشاركة العربية من قارة أفريقيا، بحيث ستشارك أربعة منتخبات عربية معًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث لم يسبق وأن شارك ثلاثة منها على الأقل معًا في أي من النسخ الماضية، ما يجعل المونديال الأمريكي خاصًا للقارة الأفريقية.



وستكون المشاركة العربية مثيرة للاهتمام في النسخة المقبلة من المونديال، خاصة وأن الحصيلة قد ترتفع إلى 7 منتخبات، باحتساب منتخب الذي ضمن تأهله قبل فترة، وكذلك منتخبات عرب آسيا (قطر، السعودية، الإمارات وعمان والعراق) التي تشارك في الملحق الآسيوي، وهو ما يعيد كرة القدم العربية للساحة العالمية بقوة.



وتجدر الإشارة إلى أن أفضل نتيجة عربية في تاريخ كأس العالم حققها المنتخب المغربي في مونديال 2022 بقطر، حين نجح في الوصول إلى نصف النهائي وإنهاء البطولة في المركز الرابع، بعد خسارة المباراة الترتيبية ضد نظيره الكرواتي، بينما تعد أفضل نتيجة لعرب أفريقيا لمنتخب الجزائر بالتأهل إلى ثمن النهائي في 2014، بينما لم ينجح منتخبا تونس ومصر في تجاوز دور المجموعات.