المنتخب السعودي يتنفس الصعداء.. نجم الأهلي يعود للمشاركة أمام العراق

ووفقًا لما ورد، فإن الفحوص الطبية أكدت سلامة اللاعب من الإصابة، وأنه فقط شعر بالإجهاد خلال مواجهة إندونيسيا، التي انتهت بفوز سعودي بنتيجة (3-2)، أمسية الأربعاء 8 أكتوبر، في المواجهة الأولى ضمن منافسات الملحق الآسيوي.وكان الشامات قد غادر ملعب "الإنماء" في جدة عند الدقيقة 68، وشارك بدلاً منه زميله ، وخرج لاعب بعد تعرضه للإصابة في مباراة إندونيسيا، التي شهدت تألقه، وتسجيله الهدف الأول للمنتخب السعودي.وكتب أبو الشامات شهادة ميلاده مع منتخب بلاده بتسجيل هدفه الأول خلال مباراته الدولية الرابعة مع "الأخضر"، علمًا أن اللاعب قدّم تمريرة حاسمة خلال فوز الودي أمام الشمالية بنتيجة (2-1)، في سبتمبر/ أيلول الماضي.تحصل أبو الشامات على تقييم بلغ (7.9 من 10)، وهو ثاني أعلى تقييم للاعبي المنتخب السعودي خلال مباراة إندونيسيا، حسب موقع "sofascore" العالمي، فيما جاء في المرتبة الأولى المهاجم بعد تسجيله هدفين؛ إذ نال مهاجم تقييمًا بلغ (9.2 من 10).وكان المنتخب الإندونيسي قد افتتح باب التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة 11، أحرزها كيفن ديكس، وبعد 6 دقائق، تمكن السعوديون من معادلة الكفة، بهدف صالح أبو الشامات عبر تسديدة قوية، وعند الدقيقة 36، أحرز فراس البريكان هدف تقدم المنتخب السعودي من علامة الجزاء.وبعد مرور 17 دقيقة من بداية الشوط الثاني، سجل البريكان هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده، فيما جاء الهدف الإندونيسي الثاني من ركلة جزاء سجلها ديكس عند الدقيقة 88، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب السعودية عند الدقيقة 90+3.وبالفوز على إندونيسيا، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ، وتنتظره مواجهة حاسمة مع المنتخب العراقي، فيما يتذيل المنتخب الإندونيسي جدول الترتيب بدون نقاط، قبل مواجهته المقبلة مع أمسية السبت 11 أكتوبر.وتضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية وإندونيسيا والعراق، فيما تلعب قطر والإمارات وعمان ضمن ، ويتأهل صاحب المركز الأول عن كل مجموعة مُباشرة إلى نهائيات 2026، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني عن كل مجموعة مواجهتي "ذهاب وإياب"؛ من أجل حجز بطاقة العبور إلى الملحق العالمي.