مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
مدرب المنتخب الوطني: جاهزون لمواجهة إندونيسيا ومشاركة أيمن حسين لم تُحسم
رياضة
2025-10-10 | 04:46
339 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أكد مدرب
المنتخب الوطني
غراهام
أرنولد
، اليوم الجمعة، أن المنتخب متحمس لمباراة الغد، مشيراً إلى أن مباريات تصفيات
كأس العالم
مهمة، وأن الفريق جاهز من جميع الجوانب.
وقال
أرنولد
في مؤتمر صحفي، إنّه "يجب على اللاعبين ألا يركّزوا على الحكم، لأن ذلك يفقدهم التركيز في المباراة"، مبينا أن "موضوع الانضباط لا يمثل مشكلة في المنتخب، وجميع اللاعبين منضبطون".
وتابع، "لا نركز على مباراة المنتخب السعودي الآن، لدينا نهائي أمام إندونيسيا، ثم سنفكر في المباراة القادمة".
ولفت إلى أن "وضع
أيمن حسين
سيتحدد اليوم بعد آخر حصة تدريبية لتقرير موقف مشاركته".
مقالات ذات صلة
مدرب العراق يكشف عن هدف مهم تحقق بكأس ملك تايلاند ويؤكد جاهزية "أيمن حسين"
05:05 | 2025-09-06
مدرب إندونيسيا: سنخرج برؤوس مرفوعة خلال مواجهة العراق
10:09 | 2025-10-09
المنتخب الوطني بالزي الابيض أمام إندونيسيا
05:39 | 2025-10-10
وفاة مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة الصالات في بغداد
14:41 | 2025-10-04
كاس العالم
العراق
ارنولد
المنتخب الوطني
السومرية نيوز
سومرية نيوز
كأس العالم
أيمن حسين
السومرية
أرنولد
3 أسلحة قوية تمنح العراق الأفضلية أمام إندونيسيا في ملحق كأس العالم
07:16 | 2025-10-10
تفاصيل عودة نجم وسط برشلونة من الإصابة
07:14 | 2025-10-10
"على خلفية تصريح ساخر".. حقيقة رفض اصدار تأشيرة دخول سعودية ليونس محمود
06:41 | 2025-10-10
رئيس يويفا يشعل الجدل: "ديمبلي لم يكن الاحق بالكرة الذهبية"
06:34 | 2025-10-10
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت بالإجماع لإلغاء تفويض حرب العراق
06:11 | 2025-10-10
المنتخب الوطني بالزي الابيض أمام إندونيسيا
05:39 | 2025-10-10
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
محليات
36.37%
10:11 | 2025-10-08
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
10:11 | 2025-10-08
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.92%
03:40 | 2025-10-09
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:40 | 2025-10-09
تفاصيل مقتل البلوغر "يوسف شلش".. ترك وسط الشارع
دوليات
13.39%
10:27 | 2025-10-09
تفاصيل مقتل البلوغر "يوسف شلش".. ترك وسط الشارع
10:27 | 2025-10-09
قانون ينتظر التصويت سيقود لـ"هيكلة ودمج واغلاق" كليات أهلية في العراق
محليات
13.09%
02:07 | 2025-10-09
قانون ينتظر التصويت سيقود لـ"هيكلة ودمج واغلاق" كليات أهلية في العراق
02:07 | 2025-10-09
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
دوليات
12.34%
01:35 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
الموارد المائية تطالب دوائر الماء بتخفيض تجهيز المنازل بنسبة 50%
محليات
8.88%
04:01 | 2025-10-09
الموارد المائية تطالب دوائر الماء بتخفيض تجهيز المنازل بنسبة 50%
04:01 | 2025-10-09
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!
05:59 | 2025-10-10
بالفيديو .. انسحاب اليات إسرائيلية من قطاع غزة
02:38 | 2025-10-10
بالفيديو.. انفجار مجهول في منطقة المطاحن
13:49 | 2025-10-08
بالفيديو.. قطار يسحق "جكسارة" متوقفة
07:52 | 2025-10-08
بعد تقرير السومرية.. صاحب أرض في الدورة يثبت ملكيته بالوثائق!
04:46 | 2025-10-08
واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح
08:18 | 2025-10-07
"السورنتو المضللة" تبث الرعب في بغداد
03:30 | 2025-10-07
عاصفة ترابية قوية تجتاح كركوك (فيديو)
11:17 | 2025-10-06
الداخلية توضح بشأن مقطع يوثق اعتداء على رجل مرور
08:34 | 2025-10-06
البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)
06:12 | 2025-10-05
