رئيس يويفا يشعل الجدل: "ديمبلي لم يكن الاحق بالكرة الذهبية"

واعتبر شيفرين أن زميل المهاجم الفرنسي ديمبيلي، نونو مينديز يستحق تقديرا أكبر، وفي تصريحات لصحيفة "ريكورد" قال: "نونو مينديز لاعب رائع، ربما الأفضل في الوقت الحالي، لكن مركزه لا يحظى بالتقدير نفسه الذي يناله المهاجمون وصناع الأهداف".المدافع البالغ من العمر 23 عاما خطف الأضواء بقدراته الدفاعية المميزة، حيث أوقف نجوما بحجم ولامين جمال في دوري الأبطال ودوري الأمم الأوروبية، ليساهم في تتويج بخماسية تاريخية، بينها لقب دوري الأبطال لأول مرة.التتويج جعل سادس لاعب فرنسي يظفر بالجائزة بعد كوبا، بلاتيني، بابان، وبنزيما.وجاء فيتينيا ثالثا، بينما حل في المركز السادس، وسط حضور طاغ لباريس الذي ترشح منه 9 لاعبين دفعة واحدة.شيفرين لم يكتفِ بالإشادة بمينديز فقط، بل أثنى على جواو نيفيز، فيتينيا، وروبن دياز، مشيرا إلى أن أصبحت منجم مواهب يثير الإعجاب عالميا.