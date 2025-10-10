"على خلفية تصريح ساخر".. حقيقة رفض اصدار تأشيرة دخول سعودية ليونس محمود

وتستضيف منافسات الملحق الآسيوي، حيث يلتقي "الأخضر" مع المنتخب العراقي الثلاثاء المقبل على ملعب عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثانية.ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بطموح حسم بطاقة التأهل بعدما فاز في الجولة الأولى على إندونيسيا (3-2)، فيما يواجه المنتخب الإندونيسي قبل لقاء السعودية بثلاثة أيام.الإعلامي السعودي بتال القوس أثار القضية في برنامجه "في المرمى"، ليرد عليه الإعلامي عادل البطي بوضوح:"لو أراد دخول السعودية، فالأبواب مفتوحة، ويمكنه الحصول على إلكترونيا خلال دقيقة واحدة. ما يثار مرتبط بصراع داخلي بين ويونس محمود على رئاسة ، ولا علاقة للمملكة به".من جانبه، نفى رياض هادي عضو للاتحاد العراقي لكرة القدم، صحة ما تم تداوله، مؤكدا أن يونس محمود لم يكن ينوي مرافقة المنتخب أصلا، بعدما اعتذر عن حضور المباراتين أمام السعودية وإندونيسيا.القضية أعادت للأذهان التوتر القائم بين يونس محمود والشارع الرياضي السعودي منذ "خليجي 26"، عندما أطلق اللاعب تصريحا ساخرا حول حظوظ السعودية في البطولة، ما أثار استياء واسعا وطالب كثيرون حينها باعتذاره.لكن محمود رفض الاعتذار قائلا: "لم أقصد الإساءة، كان مجرد مزاح".الخلافات بين الطرفين ليست جديدة، إذ تعود جذورها إلى نهائيات 2007 عندما توج العراق باللقب، ونال يونس ، في وقت شكك فيه ياسر علنا بأحقيته، قائلا بسخرية: "أستطيع أن ألمع الجائزة وأرسلها له كهدية".ورغم تصاعد التوتر، دعا محللون خليجيون إلى تغليب الروح الرياضية والحفاظ على العلاقات الأخوية بين الشعوب، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات يجب أن تؤخذ في سياقها الرياضي بعيدا عن المبالغات التي قد تفتح بابا لخلافات غير مبررة.