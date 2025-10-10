تفاصيل عودة نجم وسط برشلونة من الإصابة

وهناك أكثر من لاعب تعرض للإصابة في صفوف برشلونة، خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم؛ حارس المرمى ، والثنائي الهجومي؛ رافينيا ولامين يامال، بجانب لاعب الوسط .وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات إيجابية بشأن إصابة فيرمين ، بعد أن غاب عن مباريات برشلونة الماضية بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في ساقه اليسرى.وأعلن ، بدء فيرمين لوبيز مرحلة التدرب على العشب من جديد، بشكل فردي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.وبحسب ما أفادت صحيفة “ ديبورتيفو” ، فإن تدرب لوبيز على العشب يعني أنه يتقدم بشكل مميز نحو الجاهزية للمشاركة في مباريات الفريق بشكل طبيعي.وأشارت الصحيفة إلى أن كل شيء يسير بشكل صحيح نحو جاهزية فيرمين لوبيز للمشاركة في مباراة برشلونة المقبلة أمام جيرونا بالدوري الإسباني.