العراق يظفر بميداليتين فضيتين ضمن بطولة العرب للدراجات

وجاءت الفضية الأولى في سباق الفرق ضد السرعة لمسافة 28 كم ، حيث يمتلك المنتخب العراقي مواهب واعدة وخامات مميزة في عالم الدراجات، مكنته من احتلال المركز الثاني خلف منتخب الإمارات الذي توج بالميدالية الذهبية، فيما كانت البرونزية من نصيب منتخب .وفي السباق الثاني لمسافة 48 كم ضمن نفس الفئة، كرر المنتخب العراقي تألقه وظفر بالميدالية الفضية، بينما واصل المنتخب الإماراتي هيمنته بإحرازه ، وجاء منتخب في المركز الثالث محققاً البرونزية.