البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية بخماسية نظيفة في عقر دارها

وأحرز البرازيلي إستيفاو ويليان هدفين للضيوف "السيليساو" في الدقيقتين (13، و48)، كما وقع زميله جوس على ثنائية في الدقيقتين (42، و49).بينما تكفل الجناح البرازيلي بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سيول " بالعاصمة الكورية.ونجح المنتخب البرازيلي تحت قيادة مديره الفني الإيطالي كارلو في الصعود إلى نهائيات لكرة القدم 2026، كما بلغ المنتخب الكوري بقيادة مدربه ميونغ بو هونغ المونديال ايضا.