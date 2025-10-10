صداقة الخارج ملغية بداخل المستطل الاخضر.. روسيا تهزم إيران بهدف "صاروخي"

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من اللاعبين دميتري فوروبيوف وألكسي باتراكوف في الدقيقتين (22، 70) على الترتيب.بينما سجل اللاعب الإيراني زاده هدف بلاده الوحيد عند الدقيقة 48 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "فولغوغراد أرينا".وسيخوض المنتخب الروسي مباراة ودية أخرى يوم 14 أكتوبر الجاري، ضد منتخب .