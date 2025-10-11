تعليق مثير للجدل من المدرب ارنولد لمشجع عراقي

ويخوض ، اليوم السبت، مباراته الأولى في بالملحق، التي تضم أيضاً منتخب الذي يتربع على قمة الترتيب برصيد 3 نقاط، عقب فوزه 3-2 على إندونيسيا، الأربعاء الماضي، في الجولة الافتتاحية للملحق.وتُعد مباراة إندونيسيا الخامسة لأرنولد مع العراق؛ إذ سبق أن خسر تحت قيادته أمام 0-2، وفاز على 1-0 في الجولتين التاسعة والعاشرة من الدور الثالث للتصفيات، قبل أن يقوده إلى فوزين ببطولة كأس ملك على 2-1 وتايلاند 1-0.ويسعى العراق لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986 في عندما ودّع باكراً من الدور الأول.وفي الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يقوم أحد مشجعي العراق بتحية المدرب غراهام ، حيث ظهر وهو يقول: "العراق سيتأهل، لكن السعودية وإندونيسيا أسفل القائمة"، وهو ما أشعل واسعا بين الجماهير".وكان أرنولد قال قبل المباراة "نحن متحمسون للغاية قبل لقاء اليوم، لقد انتظرنا طويلاً هذه اللحظة، ونحن جاهزون الآن بنسبة 100 في المائة".