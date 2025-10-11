تعليق مثير للجدل من المدرب ارنولد لمشجع عراقي

الصفحة الرئيسية
2025-10-11 | 01:51
548 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا مثيرا للجدل، لغراهام
أرنولد
، مدرب المنتخب العراقي، وهو يتوقع عدم تأهل منتخبي
السعودية
وإندونيسيا لنهائيات
كأس العالم
2026.
ويخوض
العراق
، اليوم السبت، مباراته الأولى في
المجموعة الثانية
بالملحق، التي تضم أيضاً منتخب
السعودية
الذي يتربع على قمة الترتيب برصيد 3 نقاط، عقب فوزه 3-2 على إندونيسيا، الأربعاء الماضي، في الجولة الافتتاحية للملحق.
وتُعد مباراة إندونيسيا الخامسة لأرنولد مع العراق؛ إذ سبق أن خسر تحت قيادته أمام
كوريا الجنوبية
0-2، وفاز على
الأردن
1-0 في الجولتين التاسعة والعاشرة من الدور الثالث للتصفيات، قبل أن يقوده إلى فوزين ببطولة كأس ملك
تايلاند
على
هونغ كونغ
2-1 وتايلاند 1-0.
ويسعى العراق لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986 في
المكسيك
عندما ودّع باكراً من الدور الأول.
وفي الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يقوم أحد مشجعي العراق بتحية المدرب غراهام
أرنولد
، حيث ظهر وهو يقول: "العراق سيتأهل، لكن السعودية وإندونيسيا أسفل القائمة"، وهو ما أشعل
جدلا
واسعا بين الجماهير".
وكان أرنولد قال قبل المباراة "نحن متحمسون للغاية قبل لقاء اليوم، لقد انتظرنا طويلاً هذه اللحظة، ونحن جاهزون الآن بنسبة 100 في المائة".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
