اليوم.. البرتغال تواجه إيرلندا سعيا لتعزيز حظوظها في التأهل إلى المونديال

ويسعى المنتخب لمواصلة نتائجه القوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل تعزيز صدارته للمجموعة السادسة بينما يأمل المنتخب في تحسين نتائجه وتحقيق أول فوز له في التصفيات بعد بداية متعثرة.ويدخل منتخب اللقاء وهو في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين في حين يحتل منتخب المركز الرابع بنقطة واحدة فقط ما يجعل المباراة فرصة مصيرية للضيوف من أجل الحفاظ على آمالهم في المنافسة.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 5.