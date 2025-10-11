المفاوضات بدأت.. الأهلي السعودي يرصد مبلغا خرافيا لضم فينيسيوس

وتأتي تلك الخطوة في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع النادي "الملكي" رغم أن أكد علنا في أكثر من مناسبة رغبته في البقاء بقلعة "سانتياغو برنابيو" ما جعل الملف مفتوحا أمام مفاجآت غير متوقعة.ووفقا لحساب "indykaila" على منصة "إكس" فإن أهلي جدة قد دخل في مفاوضات مباشرة مع الإسباني من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي في صفقة قد تكون الأضخم في تاريخ كرة القدم العالمية.وأضاف الحساب: "وفقا للتقارير يستعد لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته 300 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال رفض فينيسيوس تجديد عقده مع ".وأشار إلى أن إدارة تواصل محاولاتها لإقناع اللاعب بتمديد عقده لكن طلباته المالية قد تحول دون ذلك وسط اهتمام كبير من الأندية التي تسعى لضم أبرز نجوم العالم إلى .يذكر أن فينيسيوس جونيور انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2018 ويرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.