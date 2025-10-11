المنتخب العراقي يبدأ مشوار الحلم المونديالي بمواجهة إندونيسيا اليوم

وتقام المباراة على ملعب الملك عبدالله الدولي في (ملعب الإنماء بجدة) عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، في منافسات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي.وتضم التي تخوض مبارياتها في منتخبات واندنوسيا والسعودية .وقال مدرب منتخبنا الوطني غراهام ، أمس الجمعة، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة الغد أمام إندونيسيا بنسبة 100 في المئة.من جانبه قال مدرب المنتخب الإندونيسي إن فريقه جاهز لمواجهة .ويتأهل صاحب المركز الأول في كلا المجموعتين مباشرة إلى المونديال، في حين يلعب صاحب المركز الثاني مباراتي ذهاب وإياب مع ثاني المجموعة الثانية يومي 13 و18 تشرين الثاني المقبل.