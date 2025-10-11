اليوم.. العراق يرفع شعار "الخطأ ممنوع"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543484-638957649741479285.webp
اليوم.. العراق يرفع شعار "الخطأ ممنوع"
رياضة
2025-10-11 | 03:35
314 شوهد
السومرية نيوز
– رياضي
يسعى منتخبنا العراقي لقطع الخطوة الأولى في مشوار الصعود إلى
بطولة كأس العالم
للمرة الثانية في تاريخه عندما يواجه اندونيسيا في العاشرة والنصف مساء اليوم، بمدينة "جدة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
ويخوض المنتخب العراقي مباراته الأولى ضد المنتخب الإندونيسي، اليوم، حيث يطمح منتخب
العراق
للظهور الثاني في المحفل العالمي الكبير، بعدما شارك في نسخة المونديال عام 1986 بالمكسيك، بينما سيلعب مع منتخب
السعودية
الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.
وكان منتخب إندونيسيا خسر أمام السعودية بنتيجة 2 – 3 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب "الجوهرة المشعة"، ساعيًا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على آماله في التأهل للمونديال الذي سيقام في
الولايات المتحدة الأمريكية
وكندا والمكسيك.
يذكر أن الدور الرابع في التصفيات الاسيوية المؤهلة لبطولة
كأس العالم
2026، يقام بنظام الدوري من جولة واحدة، حيث أسفرت القرعة عن تواجد منتخبات
قطر
والإمارات وسلطنة
عمان
في
المجموعة الأولى
والتي تستضيفها العاصمة القطرية "
الدوحة
"، بينما ضمت
المجموعة الثانية
التي تقام فعالياتها بمدينة "جدة"، منتخبات السعودية والعراق وإندونيسيا.
ويصعد صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني مع نظيره في المجموعة الأولى خلال شهر تشرين الثاني المقبل من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
اليوم.. الزوراء يرفع شعار التحدي أمام النصر السعودي الغائب عنه رونالدو
03:52 | 2025-10-01
اجتماع رفيع.. القضاء يرفع شعار "منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان"
04:50 | 2025-07-22
لغة توحيد القلوب.. اليوم العالمي للابتسامة 2025 تحت شعار: "الأقوى هو من يبتسم"
11:32 | 2025-10-03
ممنوع دخول كانون للبيت الأبيض
12:26 | 2025-09-01
العراق
اندنوسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة
المجموعة الثانية
بطولة كأس العالم
المجموعة الأولى
السومرية نيوز
سومرية نيوز
كأس العالم
+A
-A
اخترنا لك
بينها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا.. إليكم مواعيد جميع مباريات اليوم
07:13 | 2025-10-11
إصابة مبابي تثير قلق ريال مدريد بعد مباراة فرنسا
06:28 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
تاريخ مواجهات العراق وإندونيسيا في جميع المسابقات
04:31 | 2025-10-11
المنتخب العراقي يبدأ مشوار الحلم المونديالي بمواجهة إندونيسيا اليوم
03:23 | 2025-10-11
المفاوضات بدأت.. الأهلي السعودي يرصد مبلغا خرافيا لضم فينيسيوس
02:52 | 2025-10-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
23.82%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
دوليات
21.15%
01:35 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
جيسيكا طويل تمشي على قدميها لأول مرة بعد 10 سنوات.. صرخات وخطوات
فن وثقافة
16.61%
10:39 | 2025-10-09
جيسيكا طويل تمشي على قدميها لأول مرة بعد 10 سنوات.. صرخات وخطوات
10:39 | 2025-10-09
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
13.95%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
مع توديع الصيف.. العراق يستقبل زخات المطر
محليات
13.29%
01:53 | 2025-10-10
مع توديع الصيف.. العراق يستقبل زخات المطر
01:53 | 2025-10-10
تفاصيل مقتل البلوغر "يوسف شلش".. ترك وسط الشارع
دوليات
11.18%
10:27 | 2025-10-09
تفاصيل مقتل البلوغر "يوسف شلش".. ترك وسط الشارع
10:27 | 2025-10-09
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. امبراطورية علي غلام المالية والنفوذ في قلب العاصفة الاقتصادية العراقية
16:13 | 2025-10-10
الملوحة تدفع اهل الحيانية لقطع طريق حيوي في البصرة (فيديو)
13:15 | 2025-10-10
بعد عامين من الحرب.. الآذان يُرفع مجدّدًا في غزة
10:44 | 2025-10-10
تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!
05:59 | 2025-10-10
بالفيديو .. انسحاب اليات إسرائيلية من قطاع غزة
02:38 | 2025-10-10
بالفيديو.. انفجار مجهول في منطقة المطاحن
13:49 | 2025-10-08
بالفيديو.. قطار يسحق "جكسارة" متوقفة
07:52 | 2025-10-08
بعد تقرير السومرية.. صاحب أرض في الدورة يثبت ملكيته بالوثائق!
04:46 | 2025-10-08
واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح
08:18 | 2025-10-07
"السورنتو المضللة" تبث الرعب في بغداد
03:30 | 2025-10-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.