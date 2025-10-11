اليوم.. العراق يرفع شعار "الخطأ ممنوع"

ويخوض المنتخب العراقي مباراته الأولى ضد المنتخب الإندونيسي، اليوم، حيث يطمح منتخب للظهور الثاني في المحفل العالمي الكبير، بعدما شارك في نسخة المونديال عام 1986 بالمكسيك، بينما سيلعب مع منتخب الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.وكان منتخب إندونيسيا خسر أمام السعودية بنتيجة 2 – 3 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب "الجوهرة المشعة"، ساعيًا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على آماله في التأهل للمونديال الذي سيقام في وكندا والمكسيك.يذكر أن الدور الرابع في التصفيات الاسيوية المؤهلة لبطولة 2026، يقام بنظام الدوري من جولة واحدة، حيث أسفرت القرعة عن تواجد منتخبات والإمارات وسلطنة في والتي تستضيفها العاصمة القطرية " "، بينما ضمت التي تقام فعالياتها بمدينة "جدة"، منتخبات السعودية والعراق وإندونيسيا.ويصعد صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني مع نظيره في المجموعة الأولى خلال شهر تشرين الثاني المقبل من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.