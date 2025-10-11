المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق

ونشر الاتحاد عبر حسابه على "إكس" بيانا رسميا أكد فيه أن الفرنسي للمنتخب السعودي قرر استبعاد العبود من معسكر الأخضر، بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات أمس الخميس.وأشار البيان إلى أن "الفحوصات الطبية التي أجريت للعبود أظهرت وجود إصابة في الفك، حيث تم عرض اللاعب على طبيب مختص في أحد مستشفيات مدينة جدة، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة وذلك بالتنسيق بين الجهازين الطبيين في المنتخب ونادي الاتحاد وفقا لإجراءات المتبعة بمثل هذه الحالات".ويأتي خروج العبود من قائمة الأخضر قبل مواجهة في الجولة الثانية من الملحق الآسيوي، ليجبر المدرب هيرفي على التركيز على العناصر المتاحة لديه في الهجوم، لاسيما مع تألق الثنائي وصالح أبو الشامات في المباراة الماضية أمام إندونيسيا وتسجيلهما أهداف الفوز 3-2 في الجولة الأولى.ويقدم عبد العبود مستويات مميزة مع الاتحاد حيث قدم أداء رائعا الموسم الماضي ساهم خلاله في تحقيق ثنائية وكأس خادم الشريفين، كما كان عنصرا مهما في قائمة المدرب الفرنسي .ولعب العبود صاحب الـ 30 عاما بقميصي الاتفاق والعروبة من قبل، لكن فترته الأكبر كانت مع الاتحاد، حيث مثّل العميد في 148 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 22 هدفا.أما على الصعيد الدولي فقد لعب نجم 11 مباراة سجل خلالها هدفين، حيث كانت مشاركته الدولية الأولى في نهاية عام 2021.وفي الوقت الذي يفتقد فيه المنتخب السعودي، خدمات العبود، فإن الأخضر يستعيد جهود الشامات الذي تأكدت جاهزيته لمباراة العراق، بعدما كان قد تم استبداله في الشوط الثاني لمباراة إندونيسيا بسبب الإصابة.ويتقابل منتخب مع نظيره العراقي، يوم 14 تشرين أول الحالي.