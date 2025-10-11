إصابة مبابي تثير قلق ريال مدريد بعد مباراة فرنسا

وجاءت الإصابة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، تحديدًا عند الدقيقة 83، مما اضطر المدرب ديشان لسحبه وإشراك اللاعب فوران توفين كبديل له.وسبق أن سجل مبابي هدفًا في الشوط الأول عند الدقيقة 47، ليساهم في فوز بنتيجة 3-0، حيث أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 69، قبل أن يضع فلوريان توفان النقطة الأخيرة في المباراة عند الدقيقة 84.ويأتي هذا الانتصار ليعزز صدارة فرنسا للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، بينما تبقى طبيعة إصابة مبابي ومدى تأثيرها على مشاركته القادمة محل متابعة من قبل الجماهير والجهاز الفني.