بينها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا.. إليكم مواعيد جميع مباريات اليوم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:50 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543509-638957782223197568.jpg
بينها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا.. إليكم مواعيد جميع مباريات اليوم
رياضة
2025-10-11 | 07:13
339 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
تتّجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملاعب أبرز المنتخبات الأوروبية وفي مقدمتها
البرتغال
وإسبانيا وإيطاليا، المنتخبات التي تخوض مباريات هامة في تصفيات منطقة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتخوض
البرتغال
بقيادة
كريستيانو رونالدو
مواجهة صعبة أمام ضيفتها
أيرلندا
في الجولة الثالثة من التصفيات، أما إسبانيا فتواجه
جورجيا
في المجموعة الخامسة، وتلعب
إيطاليا
مباراة ذات أهمية كبرى أمام إستونيا.
وضمن تصفيات الدور الرابع والأخير من
منطقة آسيا
، يستهل المنتخب الإماراتي
مشواره
بمواجهة عمان في الجولة الثانية من
المجموعة الأولى
، ويلعب المنتخب العراقي بدوره أول مباراة له أمام إندونيسيا.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:
تصفيات
كأس العالم
.. أوروبا
إستونيا ـ إيطاليا – الساعة 9:45 مساءً - beIN Sports HD 6
البرتغال ـ أيرلندا ـ الساعة 9:45 مساءً - beIN Sports HD 1
بلغاريا
ـ
تركيا
ـ الساعة 9:45 مساءً - beIN Sports HD 3
إسبانيا ـ جورجيا ـ الساعة 9:45 مساءً - beIN Sports HD 1
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
إليكم مواعيد جميع مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
07:40 | 2025-08-30
بينها برشلونة.. أبرز المباريات العالمية اليوم ومواعيدها
03:03 | 2025-09-25
بينها برشلونة والسيتي.. أبرز مواعيد مباريات دوري الأبطال اليوم
02:56 | 2025-10-01
بينها برشلونة ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم
06:39 | 2025-09-18
اسبانيا
ايطاليا
البرتغال
العراق
مباريات
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالد
المجموعة الأولى
السومرية نيوز
سومرية نيوز
كأس العالم
منطقة آسيا
كريستيانو
+A
-A
اخترنا لك
كورينثيانز البرازيلي يخطط لضم نجم الهلال
10:39 | 2025-10-11
إصابة مبابي تثير قلق ريال مدريد بعد مباراة فرنسا
06:28 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
تاريخ مواجهات العراق وإندونيسيا في جميع المسابقات
04:31 | 2025-10-11
اليوم.. العراق يرفع شعار "الخطأ ممنوع"
03:35 | 2025-10-11
المنتخب العراقي يبدأ مشوار الحلم المونديالي بمواجهة إندونيسيا اليوم
03:23 | 2025-10-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
25.22%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
25.2%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
دوليات
18.84%
01:35 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
مع توديع الصيف.. العراق يستقبل زخات المطر
محليات
11.73%
01:53 | 2025-10-10
مع توديع الصيف.. العراق يستقبل زخات المطر
01:53 | 2025-10-10
قرار حكومي يخص الأجهزة الكهربائية المستوردة الى العراق
محليات
9.6%
05:02 | 2025-10-10
قرار حكومي يخص الأجهزة الكهربائية المستوردة الى العراق
05:02 | 2025-10-10
"على خلفية تصريح ساخر".. حقيقة رفض اصدار تأشيرة دخول سعودية ليونس محمود
رياضة
9.41%
06:41 | 2025-10-10
"على خلفية تصريح ساخر".. حقيقة رفض اصدار تأشيرة دخول سعودية ليونس محمود
06:41 | 2025-10-10
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. امبراطورية علي غلام المالية والنفوذ في قلب العاصفة الاقتصادية العراقية
08:00 | 2025-10-11
الملوحة تدفع اهل الحيانية لقطع طريق حيوي في البصرة (فيديو)
13:15 | 2025-10-10
بعد عامين من الحرب.. الآذان يُرفع مجدّدًا في غزة
10:44 | 2025-10-10
تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!
05:59 | 2025-10-10
بالفيديو .. انسحاب اليات إسرائيلية من قطاع غزة
02:38 | 2025-10-10
بالفيديو.. انفجار مجهول في منطقة المطاحن
13:49 | 2025-10-08
بالفيديو.. قطار يسحق "جكسارة" متوقفة
07:52 | 2025-10-08
بعد تقرير السومرية.. صاحب أرض في الدورة يثبت ملكيته بالوثائق!
04:46 | 2025-10-08
واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح
08:18 | 2025-10-07
"السورنتو المضللة" تبث الرعب في بغداد
03:30 | 2025-10-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.