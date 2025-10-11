كورينثيانز البرازيلي يخطط لضم نجم الهلال

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بولافيب" البرازيلية، بدأ كورينثيانز بالفعل التحرك خلف الكواليس لإعادة فتح قنوات التواصل مع الجناح البرازيلي الشاب، الذي يُعد هدفاً قديماً لإدارة النادي، لما يتمتع به من مهارة وسرعة عالية على الأطراف، وهي المميزات التي يفتقدها الفريق في الوقت الراهن.كانت إدارة كورينثيانز قد دخلت في مفاوضات أولية منتصف عام 2025 لضم كايو من ، لكن المدرب إنزاغي رفض الفكرة حينها، مفضلاً الاحتفاظ باللاعب ومتابعته عن قرب قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبله.ذلك الرفض أدّى إلى تجميد المفاوضات مؤقتاً، لكن لم يُغلق الملف، وظل يتابع تطورات اللاعب على أمل استعادته في الموسم المقبل.ويبلغ كايو سيزار من العمر 21 عاماً، ويرتبط بعقد طويل الأمد مع الهلال يمتد حتى عام 2028، وتُقدر قيمته السوقية بنحو 5 ملايين يورو.وتسعى إدارة كورينثيانز لإقناعه بالانتقال على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، في صفقة تراها مناسبة لظروفها المالية الحالية.منذ انضمامه إلى الهلال، شارك كايو في 26 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة، لكن إصابة عضلية في الفخذ أبعدته لفترة طويلة، ما قلّل من فرص ظهوره بعد عودته، خصوصاً مع اعتماد إنزاغي على عناصر أكثر خبرة في الخط الأمامي.ويؤمن الجهاز الفني في كورينثيانز بأن كايو قادر على صناعة الفارق، لما يتمتع به من سرعة ومهارة في المراوغة والاختراق، وهي الصفات التي يبحث عنها المدرب دوريفال جونيور لتعزيز الجانب الهجومي.وقد بدأ المدرب بالفعل في تجربة لاعبين من أكاديمية النادي لتعويض غياب جناح بهذه المواصفات، مثل الشاب دييغينيو، لكن الإدارة ترى أن صفقة كايو قد تكون الحل المثالي المنتظر.تراقب إدارة كورينثيانز الوضع عن كثب داخل الهلال، في ظل تكدّس النجوم الأجانب بالفريق، ما قد يدفع النادي السعودي لإعادة النظر في بعض الأسماء خلال الصيف المقبل.وتُدرج إدارة كورينثيانز اسم كايو ضمن قائمة أولوياتها لعام 2026، وتتابع كل ما يُكتب عنه في الصحف والبرازيلية، وسط تفاؤل متزايد بإمكانية إتمام الصفقة، خاصة مع الحديث عن نية الهلال إجراء تغييرات على قائمته الأجنبية في المرحلة المقبلة.وفي آب الماضي، كشفت تقارير صحافية سعودية أن إنزاغي أوصى إدارة الهلال بالاستغناء عن الثلاثي؛ ، وكايو سيزار، ورينان لودي، تمهيداً لجلب أسماء جديدة، أبرزها من ، وثيو لتعويض لودي في مركز الظهير الأيسر.وأوضحت التقارير وقتها أن كايو لم يُقنع المدرب بالمستوى المنتظر في موسمه الأول، ما أدّى إلى استبعاده من بعض المباريات.وبعدها بأيام، ذكرت صحف برازيلية أن كروزيرو دخل بدوره على خط المفاوضات من أجل ضمّ اللاعب، معتبراً إياه موهبة واعدة قادرة على التطور السريع.في المقابل، نقلت تقارير سعودية أن كايو نفسه طلب من إدارة الهلال حسم موقفه بشكل نهائي، ملوّحاً برغبته في الرحيل إلى أوروبا إذا لم يحصل على فرصة المشاركة بانتظام.انضم كايو سيزار إلى الهلال في يناير (كانون الثاني) الماضي قادماً من غيماريش ، ليشغل مركز الجناح الأيسر بعقد يمتد حتى عام 2028.وجرى توقيع العقد في العاصمة الفرنسية ، بحضور رئيس النادي نافل، وسط إشادة بقدرات الذي يُعتبر استثماراً طويل الأمد.وُلد كايو عام 2004 في مدينة ماسايو البرازيلية، وبدأ مسيرته في نادي كوريتيبا، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2023، قبل أن يُعار إلى فيتوريا غيماريش مطلع عام 2024.وخلال موسم 2024-2025، شارك في 33 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها 4 أهداف، وصنع 8 تمريرات حاسمة، ما لفت أنظار الهلال الذي تحرك سريعاً لضمّه وإدراجه ضمن فئة "اللاعبين المواليد" لتعزيز خط هجومه بالمواهب الشابة.