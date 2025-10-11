مفاجآت ثقيلة في نهائي بطولة شانغهاي للتنس

فقد خرج كل من النجمين والروسي دانييل مدفيديف من هذا الدور على يد كل من اللاعبين الفرنسيين فاشيرو وآرثر ريندركنيش على الترتيب.ونجح اللاعب المغمور فالنتين فاشيرو المصنف 204 عالميا، في الفوز على العملاق دجوكوفيتش المصنف الخامس عالميا، بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، واستمرت لمدة ساعة واحدة و43 دقيقة.بينما فاز آرثر ريندركنيش المصنف 28 عالميا، بصعوبة على دانييل مدفيديف (29 عاما) المصنف 14 عالميا، بمجموعتين لواحدة تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-2) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت أيضا، واستغرقت ساعتين و29 دقيقة.وانحصر لقب بطولة "ATP 1000. Rolex Shanghai Masters" بذلك بين اللاعبين الفرنسيين فالنتين فاشيرو وآرثر ريندركنيش اللذين تربطهما صلة القربى كأبناء عم!