انطلاق مباراة العراق أمام إندونيسيا في سباق التأهل لكأس العالم

انطلقت مباراة المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، امام إندونيسيا، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات 2026 المقررة في أميركا وكندا والمكسيك.





وكان منتخب إندونيسيا خسر أمام بنتيجة 2 – 3 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب "الجوهرة المشعة"، ساعيًا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على آماله في التأهل للمونديال الذي سيقام في وكندا والمكسيك. وتقام المباراة على ملعب الملك عبدالله الدولي في (ملعب الإنماء بجدة).

يذكر أن الدور الرابع في التصفيات الاسيوية المؤهلة لبطولة 2026، يقام بنظام الدوري من جولة واحدة، حيث أسفرت القرعة عن تواجد منتخبات والإمارات وسلطنة في والتي تستضيفها العاصمة القطرية " "، بينما ضمت التي تقام فعالياتها بمدينة "جدة"، منتخبات السعودية والعراق وإندونيسيا.

ويصعد صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني مع نظيره في المجموعة الأولى خلال شهر تشرين الثاني المقبل من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.