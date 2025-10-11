الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543544-638958031775278701.jpg
تشكيلة العراق لمواجهة إندونيسيا في الملحق الآسيوي
رياضة
2025-10-11 | 14:06
المصدر:
السومرية نيوز
893 شوهد
تنشر
السومرية نيوز
، تشكيلة
المنتخب الوطني
العراقي لمواجهة نظيره الإندونيسي في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026.
وتبدأ المباراة بين المنتخبين عند العاشرة والنصف مساءً بتوقيت
بغداد
، على
ملعب الملك عبد الله الدولي
في
المملكة العربية السعودية
.
أدناه تشكيلة المنتخب العراقي..
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
السعودية تهزم إندونيسيا بصعوبة في الملحق الآسيوي
15:20 | 2025-10-08
الاتحاد الآسيوي يحدد موعد مواجهة منتخبنا الوطني مع السعودية في الملحق المؤهل لكأس العالم
06:02 | 2025-10-06
قرار جديد من الاتحاد الاسيوي بخصوص مباراة العراق وإندونيسيا في الملحق
09:11 | 2025-07-24
العراق يعترض على توقيتات مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم
07:00 | 2025-07-24
العراق
إندونيسيا
ملعب الملك عبد الله الدولي
المملكة العربية السعودية
المنتخب الوطني
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
السعودية
رفع الاعلام الفلسطينية خلال مباراة النرويج و"اسرائيل"
16:22 | 2025-10-11
انطلاق مباراة العراق أمام إندونيسيا في سباق التأهل لكأس العالم
15:30 | 2025-10-11
الإمارات تتغلب على عُمان في الملحق الآسيوي
15:12 | 2025-10-11
صيحات استهجان ضد نتنياهو تقطع كلمة ويتكوف
14:28 | 2025-10-11
أولمبي العراق يخسر أمام تونس ودياً
13:07 | 2025-10-11
مفاجآت ثقيلة في نهائي بطولة شانغهاي للتنس
12:17 | 2025-10-11
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
28.71%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
22.75%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
دوليات
16.3%
01:35 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
منوعات
11.59%
08:57 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
08:57 | 2025-10-11
15 مليون دولار مقابل معلومات عن متعاونيْن مع الحرس الثوري
دوليات
10.74%
03:16 | 2025-10-11
15 مليون دولار مقابل معلومات عن متعاونيْن مع الحرس الثوري
03:16 | 2025-10-11
مع توديع الصيف.. العراق يستقبل زخات المطر
محليات
9.92%
01:53 | 2025-10-10
مع توديع الصيف.. العراق يستقبل زخات المطر
01:53 | 2025-10-10
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. امبراطورية علي غلام المالية والنفوذ في قلب العاصفة الاقتصادية العراقية
08:00 | 2025-10-11
الملوحة تدفع اهل الحيانية لقطع طريق حيوي في البصرة (فيديو)
13:15 | 2025-10-10
بعد عامين من الحرب.. الآذان يُرفع مجدّدًا في غزة
10:44 | 2025-10-10
تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!
05:59 | 2025-10-10
بالفيديو .. انسحاب اليات إسرائيلية من قطاع غزة
02:38 | 2025-10-10
بالفيديو.. انفجار مجهول في منطقة المطاحن
13:49 | 2025-10-08
بالفيديو.. قطار يسحق "جكسارة" متوقفة
07:52 | 2025-10-08
بعد تقرير السومرية.. صاحب أرض في الدورة يثبت ملكيته بالوثائق!
04:46 | 2025-10-08
واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح
08:18 | 2025-10-07
"السورنتو المضللة" تبث الرعب في بغداد
03:30 | 2025-10-07
