الإمارات تتغلب على عُمان في الملحق الآسيوي

تمكن المنتخب الإماراتي لكرة القدم، مساء السبت، من هزيمة نظيره العُماني في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وانتهت المباراة التي جرت في العاصمة القطرية بفوز بهدفين لهدف. وبهذا الفوز يبلغ رصيد المنتخب الإماراتي ثلاث نقاط متصدرا المجموعة، فيما بلغ رصيد المنتخب نقطة من تعادله مع نظيره . وسيخوض الأبيض الإماراتي المباراة الختامية الحاسمة لهذه المجموعة ضد نظيره القطري بفرصتي الفوز والتعادل للتأهل إلى نهائيات 2026 في والمكسيك وكندا.



