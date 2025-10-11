العراق يهزم إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم

خطف المنتخب العراقي لكرة القدم، السبت، فوزا مهما من نظيره الإندونيسي في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وتمكن من الفوز بهدف نظيف سجله اقبال في الشوط الثاني من المباراة التي جرت بمدينة جدة في .

وسيخوض المباراة الختامية الحاسمة لهذه المجموعة يوم الثلاثاء المقبل ضد المنتخب السعودي بخيار الفوز فقط.