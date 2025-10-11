أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على إندونيسيا

قال مدرب المنتخب العراقي غراهام ، إن الفوز على المنتخب الإندونيسي خطوة مهمة نحو تحقيق حلم التأهل إلى 2026.

وشدد في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء اللقاء: "حلم اللاعبين هو التأهل إلى ، وأعتقد أن الضغط كان كبيراً علينا في الشوط الأول، لكننا نجحنا في التعامل معه بشكل جيد".

وأضاف: "الآن حان وقت الضغط على المنتخب السعودي، فهم يفكرون منذ خمسة أيام في مباراة بسبب مطالب بالتأهل".

ولفت أرنولد الى أن " شارك في أول مباراة تحت قيادتي، وقد أبهرني في التدريبات بأدائه المميز وروحه العالية".

وخطف المنتخب العراقي لكرة القدم، فوزا مهما من نظيره الإندونيسي، السبت، في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.