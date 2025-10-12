الزوراء يحسم ملف مدربه الجديد.. عماد النحاس في الطريق إلى بغداد

وأوضح مدير للنادي ، أن "المدرب الجديد سيصل إلى قريباً بعد استكمال جميع الترتيبات الإدارية المتعلقة ببنود العقد وتحديد طاقمه المساعد الذي سيرافقه لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي".وأضاف أن "اختيار النحاس لم يأتِ اعتباطاً، بل جاء ثمرة دراسة متأنية من قبل ، ارتكزت على معايير الخبرة والقدرة الفنية والانضباط، بغية التعاقد مع الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو في الاستحقاقات الخارجية المقبلة".وبيّن أن "المدرب المصري سيجد أمامه مجموعة من التحديات المهمة، في مقدمتها استعادة توازن الفريق في منافسات الدوري، إلى جانب التحضير الجاد للمواجهة المرتقبة أمام الاستقلال الطاجيكي ضمن البطولة الآسيوية، والمقرّرة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، والتي يسعى فيها النوارس إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة إلى الجماهير وتعزز حظوظ الفريق في المنافسة".وختم بالقول إن " النحاس يُعدّ من الأسماء اللامعة في سماء الكرة المصرية والعربية، لما يمتلكه من تجربة تدريبية غنية ومسيرة ناجحة أهلته لأن يكون الخيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والنتائج المميزة".