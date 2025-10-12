الصفحة الرئيسية
العراق ينال شرف استضافة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي 2027 في بغداد
رياضة
2025-10-12 | 04:48
199 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلن نائب
رئيس
الاتحاد العراقي
لرفع الأثقال البارالمبي ورئيس الوفد العراقي المشارك في
بطولة العالم
المقامة حالياً في القاهرة،
حسن كرم
، أن
العراق
حصل على حق استضافة
بطولة كأس العالم
لرفع الأثقال عام 2027 في
بغداد
، بعد موافقة
الاتحاد الدولي للعبة
.
وقال كرم إن "
الاتحاد الدولي
، وافق على منح
العراق
حق استضافة
بطولة كأس العالم
لرفع الأثقال البارالمبية لعام 2027، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش
بطولة العالم
الجارية فعالياتها في
العاصمة المصرية
القاهرة للفترة من (6 ولغاية 19) تشرين الأول الحالي"، بحسب
الوكالة الرسمية
.
وأضاف كرم أن "لاعبي
المنتخب الوطني
قدموا مستويات مميزة خلال المنافسات، ونجحوا في إحراز العديد من الميداليات الملونة خلال الأيام الثلاثة الأولى من البطولة، مشيراً إلى أن “المنافسات لا تزال مستمرة، ونتوقع حصاد المزيد من الأوسمة في الأيام المقبلة".
وأوضح أن "هذه البطولة تُعدّ بداية مرحلة التأهيل للمسار الأولمبي نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وكانت المشاركة فيها إلزامية ضمن برنامج الاتحاد الدولي"، مؤكداً أن " النتائج المشرفة التي تحققت تمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة العراق على الساحة البارالمبية العالمية".
