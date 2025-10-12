العراق ينال شرف استضافة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي 2027 في بغداد

وقال كرم إن " ، وافق على منح حق استضافة لرفع الأثقال البارالمبية لعام 2027، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش الجارية فعالياتها في القاهرة للفترة من (6 ولغاية 19) تشرين الأول الحالي"، بحسب .وأضاف كرم أن "لاعبي قدموا مستويات مميزة خلال المنافسات، ونجحوا في إحراز العديد من الميداليات الملونة خلال الأيام الثلاثة الأولى من البطولة، مشيراً إلى أن “المنافسات لا تزال مستمرة، ونتوقع حصاد المزيد من الأوسمة في الأيام المقبلة".وأوضح أن "هذه البطولة تُعدّ بداية مرحلة التأهيل للمسار الأولمبي نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وكانت المشاركة فيها إلزامية ضمن برنامج الاتحاد الدولي"، مؤكداً أن " النتائج المشرفة التي تحققت تمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة العراق على الساحة البارالمبية العالمية".