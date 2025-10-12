الصفحة الرئيسية
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على إندونيسيا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الخبير التحكيمي جمال الشريف يحسم الجدل حول قرارات حكم مباراة العراق وإندونيسيا
رياضة
2025-10-12 | 06:21
المصدر:
العربي الجديد
771 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أثار أداء الحكم الصيني، ما نينغ، الذي أدار مواجهة
العراق
وإندونيسيا، ضمن تصفيات الملحق الآسيوي المؤهلة لكأس العالم 2026، جدلاً واسعاً بين الجماهير والمتابعين، بعد لقطات صنعت الحدث، في اللقاء الذي حسمه "أسود الرافدين" بهدف دون رد.
وشهدت الدقيقة الـ 67 مطالبة بطرد مدافع
العراق
زيد تحسين
، بعد تدخله العنيف والمتهور على المهاجم الإندونيسي، أولي روميني، في كرة مشتركة أثارت الجدل داخل الملعب. وعن هذه الحالة، قال الخبير التحكيمي
جمال الشريف
: "في الدقيقة السابعة والستين، مرّت الكرة باتجاه اللاعب الإندونيسي، أولي روميني، الذي تمكن بمهارة من توجيه الكرة بوجه قدمه اليمنى، مبتعداً عن المدافع العراقي، زيد تحسين".
وأردف الشريف: "حاول الأخير التدخل عبر الانزلاق، لمنافسة خصمه على الكرة، إلا أنه لم ينجح في ذلك، وواصل اندفاعه بشكل متهور، إذ استخدم ركبته وساقه اليمنى ليصطدم بركبة اللاعب الإندونيسي اليسرى، مما أدى إلى عرقلته بشكل واضح. ويُلاحظ أن المدافع العراقي كان مندفعاً في تدخله دون مراعاة لسلامة المنافس، أثناء المنافسة على الكرة، ما جعل تدخله يُصنف كمخالفة متهورة تستوجب الإنذار. وبذلك، جاء قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء قراراً صحيحاً ومتفقاً مع روح القانون".
وشهدت الدقيقة الـ 72 مطالبة من لاعبي العراق باحتساب ركلة جزاء، بداعي لمسة يد على المدافع الإندونيسي، جاي إيدزيس، غير أن الحكم قرر استمرار اللعب لاعتبار اللمس طبيعياً وغير متعمد. وعقّب الشريف، قائلاً: "في الدقيقة الثانية والسبعين، نُفذت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء المنتخب الإندونيسي، وتجاوزت الكرة عدداً من اللاعبين، الذين ارتقوا للمنافسة عليها، واتجهت مباشرة نحو مدافع المنتخب الإندونيسي، جاي إيدزيس، ولاعب المنتخب العراقي البديل،
علي الجاسم
، إذ ارتقى الاثنان معاً، في محاولة للوصول إلى الكرة".
وواصل الشريف: "أثناء الارتقاء، لم يستطع أي من اللاعبين لعب الكرة، التي تابعت مسارها لتصطدم بالذراع اليمنى لإيدزيس. إلا أن هذا اللمس جاء نتيجة احتكاك طبيعي بين اللاعبين أثناء المنافسة على الكرة في وضعية تنافسية مشروعة، وكانت ذراع اللاعب الإندونيسي في وضع طبيعي يتناسب مع حركة الارتقاء، ولم تكن بعيدة عن جسده أو متجهة نحو الكرة بشكل متعمد. وبذلك، ورغم وجود ملامسة بين الكرة والذراع، فإن الحالة لا تُعدّ مخالفة، لكون اللمس غير متعمد، وجاء في سياق تنافسي طبيعي. وعليه، كان قرار الحكم صحيحاً بمواصلة اللعب، دون احتساب ركلة جزاء".
وجاءت الحالة الثالثة في الدقيقة التاسعة والتسعين، من خلال طرد اللاعب العراقي، زيد تحسين، بعد حصوله على الإنذار الثاني. وعنها قال الحكم المونديالي السابق: "كانت هناك مخالفة لعب خطر على لاعب إندونيسيا، كيفين ديكس بعد تدخله على زيد تحسين، لكن الأخير قام بتحريك ساعد يده اليسرى على وجه منافسه". وتابع: "الحكم احتسب خطأ على لاعب إندونيسيا للعب الخطر، وأعطى قراراً بالإنذار الثاني لزيد تحسين، بسبب التهور. وقرار الحكم كان صحيحاً بإشهار الإنذار الثاني ومِن ثمّ الطرد".
مقالات ذات صلة
قرار جديد من الاتحاد الاسيوي بخصوص مباراة العراق وإندونيسيا في الملحق
09:11 | 2025-07-24
جدل متواصل حول لقطة "ميمي".. جمال الشريف يوضح مصيره في مباريات الملحق
04:32 | 2025-09-09
تاريخ مواجهات العراق وإندونيسيا في جميع المسابقات
04:31 | 2025-10-11
دقت ساعة التأهل.. ما النتيجة الأفضل للعراق من مباراة السعودية وإندونيسيا؟
04:34 | 2025-10-08
الخبير التحكيمي جمال الشريف يحسم الجدل
قرارات حكم مباراة العراق وإندونيسيا
السومرية نيوز
أسود الرافدين
جمال الشريف
سومرية نيوز
كأس العالم
علي الجاسم
زيد تحسين
السومرية
اخترنا لك
إنهاء بطولة رالي سيارات أوروبية بعد وفاة مأساوية لمتسابق
09:59 | 2025-10-12
برشلونة يقرر التخلي عن مهاجمه ليفاندوفسكي
09:26 | 2025-10-12
رسالة من رئيس الاتحاد العراقي للاعبي "أسود الرافدين"
07:15 | 2025-10-12
شرح مُبسط بالأرقام.. لماذا يحتاج العراق الفوز فقط على السعودية للتأهل إلى كأس العالم؟
06:39 | 2025-10-12
العراق ينال شرف استضافة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي 2027 في بغداد
04:48 | 2025-10-12
فوز بطعم القلق.. قرارات مدرب العراق تثير الجدل في الأوساط الكروية العراقية
04:19 | 2025-10-12
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
35.09%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
25.59%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
منوعات
11.96%
08:57 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
08:57 | 2025-10-11
15 مليون دولار مقابل معلومات عن متعاونيْن مع الحرس الثوري
دوليات
10.97%
03:16 | 2025-10-11
15 مليون دولار مقابل معلومات عن متعاونيْن مع الحرس الثوري
03:16 | 2025-10-11
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على إندونيسيا
رياضة
10.51%
18:17 | 2025-10-11
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على إندونيسيا
18:17 | 2025-10-11
ما يفقده البرميل سيعيده سعر الصرف.. نظرة على الوضع المالي وفرصة تغيير سعر الدولار
خاص السومرية
5.87%
03:45 | 2025-10-11
ما يفقده البرميل سيعيده سعر الصرف.. نظرة على الوضع المالي وفرصة تغيير سعر الدولار
03:45 | 2025-10-11
المزيد
فيديوهات
حادث مروع في كاليفورنيا إثر تحطّم مروحية فوق شاطئ عمومي
03:39 | 2025-10-12
بالفيديو.. امبراطورية علي غلام المالية والنفوذ في قلب العاصفة الاقتصادية العراقية
08:00 | 2025-10-11
الملوحة تدفع اهل الحيانية لقطع طريق حيوي في البصرة (فيديو)
13:15 | 2025-10-10
بعد عامين من الحرب.. الآذان يُرفع مجدّدًا في غزة
10:44 | 2025-10-10
تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!
05:59 | 2025-10-10
بالفيديو .. انسحاب اليات إسرائيلية من قطاع غزة
02:38 | 2025-10-10
بالفيديو.. انفجار مجهول في منطقة المطاحن
13:49 | 2025-10-08
بالفيديو.. قطار يسحق "جكسارة" متوقفة
07:52 | 2025-10-08
بعد تقرير السومرية.. صاحب أرض في الدورة يثبت ملكيته بالوثائق!
04:46 | 2025-10-08
واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح
08:18 | 2025-10-07
