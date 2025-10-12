شرح مُبسط بالأرقام.. لماذا يحتاج العراق الفوز فقط على السعودية للتأهل إلى كأس العالم؟

ويكشف الحساب الرياضي دقيقًا أن المواجهة المقبلة بين الفريقين، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ستكون حاسمة لتحديد هوية المنتخب المتأهل إلى نهائيات المونديال.وفقًا للوائح (فيفا)، فإن معيار التأهل في حال تساوي النقاط يتم عبر فارق الأهداف أولًا، ثم عدد الأهداف المسجلة. ووفقًا للإحصاءات الحالية:: نقاط 3، سجلت 3 أهداف، وتلقت هدفين (+1): نقاط 3، سجل هدفًا واحدًا، ولم تهتز شباكه (+1)ويظهر الحساب أن أي تعادل بين المنتخبين في مباراة الثلاثاء لن يخدم العراق، بل سيضمن السعودية التأهل مباشرة. على سبيل المثال:تعادل 0-0: السعودية تتقدم بفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة (3 أهداف مقابل 1 للعراق).تعادل 1-1 أو 2-2 أو أكثر: تبقى السعودية متقدمة في عدد الأهداف، ما يعني تأهلها بغض النظر عن نتيجة التعادل.وبالتالي، يحتاج المنتخب العراقي إلى الفوز فقط لضمان عبوره إلى 2026، فيما ستُحسم بطاقة التأهل مباشرة لصالح السعودية في أي سيناريو للتعادل.وتبقى المباراة المرتقبة بين العراق والسعودية اختبارًا حقيقيًا لإمكانيات " " على صعيد الضغط النفسي والفني، حيث يتطلب الفوز مجهودًا تكتيكيًا كبيرًا وإيجاد الحلول الهجومية لمواجهة دفاعات المنتخب السعودي المنظمة