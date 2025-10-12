Alsumaria Tv
رسالة من رئيس الاتحاد العراقي للاعبي "أسود الرافدين"

رياضة

2025-10-12 | 07:15
رسالة من رئيس الاتحاد العراقي للاعبي &quot;أسود الرافدين&quot;
242 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

وجه عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رسالة هامة إلى لاعبي المنتخب العراقي، بعد تحقيق الفوز على إندونيسيا في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان الفريق العراقي قد تغلب على منتخب إندونيسيا يوم أمس السبت بنتيجة هدف وحيد، حمل إمضاء اللاعب زيدان إقبال في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، الذي أقيم على استاد الجوهرة في جدة.

وقال عدنان درجال: "الفريق العراقي عانى من صعوبة الأجواء في جدة بسبب ارتفاع الرطوبة، والفوز الذي تحقق لم يكن سهلًا على الإطلاق، بل جاء بعد معاناة ليس فقط بسبب الطقس، وإنما بسبب قوة المنتخب الإندونيسي الذي تطور بشكل كبير جدًّا، ويمتلك عددًا من اللاعبين المحترفين في صفوفه".

وأضاف: "النتيجة أهم من أي اعتبارات أخرى، والحمد لله الفوز تحقق بفضل جهود اللاعبين وعزمهم وإصرارهم، ونتمنى أن يظهر الفريق بشكل أفضل وأقوى في المباراة المقبلة أمام السعودية، كونها ستكون أكثر تعقيدًا، وهي ما يحدد مصير المنتخبين، ونأمل بأن يكون العراق صاحب البطاقة المباشرة المؤهلة للمونديال".

وبين بالقول: "لاعبو المنتخب العراقي يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خصوصًا وأنهم يمثلون 45 مليون مواطن ينتظرون الفرحة منذ إنجاز 1986، لذا فهم ليسوا بحاجة إلى الشحن المعنوي، على الرغم من أنهم يحظون بذلك من قبل الجهاز الفني والإداري في الفريق العراقي، وحتى من الجماهير العراقية الموجودة في جدة".

وبين بالقول: "أطلب من اللاعبين فقط أن يواصلوا العمل والتدريب، وأن يظهروا معدنهم الحقيقي في مباراة الثلاثاء، فعلى الرغم من تحديات الأرض والجمهور، أعتقد أنهم سيكونون في الموعد وسينجزون المهمة على أكمل وجه، تنتظرنا 90 دقيقة تفصل العراق عن الحلم المونديالي، ونحن نتطلع للحضور ضمن منتخبات المونديال".
 
وأتم حديثه بالقول: "الجمهور هو مصدر الإلهام للاعبين، ونحن بدورنا نطمئنهم بأن كل شيء على ما يرام في الفريق، والأجواء إيجابية، ولا يوجد ما يقلق أو يؤثر في تركيز اللاعبين وحماسهم الشديد لخطف بطاقة كأس العالم، وتحقيق فوز مهم على فريق كبير".

وبعد مباراة العراق وإندونيسيا يوم أمس، يتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقًا على نظيره العراقي بعدد الأهداف، بعد فوزه على إندونيسيا بنتيجة 3-2.
