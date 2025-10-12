الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543594-638958724653535663.jpg
برشلونة يقرر التخلي عن مهاجمه ليفاندوفسكي
رياضة
2025-10-12 | 09:26
436 شوهد
قررت
إدارة برشلونة
، التخلي عن المهاجم
روبرت ليفاندوفسكي
في الموسم المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"
الإسبانية
اليوم الأحد، فإن مسؤولي برشلونة استقروا على رحيل
ليفاندوفسكي
وعدم تجديد عقده الصيف المقبل.
وأشارت إلى القرار جاء لأسباب فنية في ظل تراجع مستوى اللاعب المخضرم (37 عاما)، وعدم قدرته على الضغط على المنافسين بالصورة المطلوبة، أو مواكبة إيقاع زملائه داخل الملعب.
وشددت على أن المرشح الأبرز لخلافة ليفاندوفسكي هو هداف
أتلتيكو مدريد
جوليان ألفاريز
، ويأتي بعده الكاميروني كارل إيتا إيونغ مهاجم ليفانتي.
وانضم
روبرت ليفاندوفسكي
إلى صفوف برشلونة عام 2022 قادما من نادي
بايرن ميونخ
الألماني، ويرتبط مع الفريق الكتالوني بعقد ينتهي خلال الصيف المقبل.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
