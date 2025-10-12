برشلونة يقرر التخلي عن مهاجمه ليفاندوفسكي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" اليوم الأحد، فإن مسؤولي برشلونة استقروا على رحيل وعدم تجديد عقده الصيف المقبل.وأشارت إلى القرار جاء لأسباب فنية في ظل تراجع مستوى اللاعب المخضرم (37 عاما)، وعدم قدرته على الضغط على المنافسين بالصورة المطلوبة، أو مواكبة إيقاع زملائه داخل الملعب.وشددت على أن المرشح الأبرز لخلافة ليفاندوفسكي هو هداف ، ويأتي بعده الكاميروني كارل إيتا إيونغ مهاجم ليفانتي.وانضم إلى صفوف برشلونة عام 2022 قادما من نادي الألماني، ويرتبط مع الفريق الكتالوني بعقد ينتهي خلال الصيف المقبل.