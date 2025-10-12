Alsumaria Tv
في غزة.. محاصرة مليشيا قتلت نازحين أثناء عودتهم
برشلونة يقرر التخلي عن مهاجمه ليفاندوفسكي

رياضة

2025-10-12 | 09:26
برشلونة يقرر التخلي عن مهاجمه ليفاندوفسكي
436 شوهد

قررت إدارة برشلونة، التخلي عن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الأحد، فإن مسؤولي برشلونة استقروا على رحيل ليفاندوفسكي وعدم تجديد عقده الصيف المقبل.

وأشارت إلى القرار جاء لأسباب فنية في ظل تراجع مستوى اللاعب المخضرم (37 عاما)، وعدم قدرته على الضغط على المنافسين بالصورة المطلوبة، أو مواكبة إيقاع زملائه داخل الملعب.

وشددت على أن المرشح الأبرز لخلافة ليفاندوفسكي هو هداف أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز، ويأتي بعده الكاميروني كارل إيتا إيونغ مهاجم ليفانتي.

وانضم روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة عام 2022 قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني، ويرتبط مع الفريق الكتالوني بعقد ينتهي خلال الصيف المقبل.
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
Play
تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
13:24 | 2025-10-12
تظاهرات في كركوك وقطع طريق المطار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء
Play
تظاهرات في كركوك وقطع طريق المطار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء
11:28 | 2025-10-12
المرافق الصحية لكلية التربية الأساسية في جامعة ميسان.. فيديو
Play
المرافق الصحية لكلية التربية الأساسية في جامعة ميسان.. فيديو
11:21 | 2025-10-12
حادث مروع في كاليفورنيا إثر تحطّم مروحية فوق شاطئ عمومي
Play
حادث مروع في كاليفورنيا إثر تحطّم مروحية فوق شاطئ عمومي
03:39 | 2025-10-12
بالفيديو.. امبراطورية علي غلام المالية والنفوذ في قلب العاصفة الاقتصادية العراقية
Play
بالفيديو.. امبراطورية علي غلام المالية والنفوذ في قلب العاصفة الاقتصادية العراقية
08:00 | 2025-10-11
الملوحة تدفع اهل الحيانية لقطع طريق حيوي في البصرة (فيديو)
Play
الملوحة تدفع اهل الحيانية لقطع طريق حيوي في البصرة (فيديو)
13:15 | 2025-10-10
بعد عامين من الحرب.. الآذان يُرفع مجدّدًا في غزة
Play
بعد عامين من الحرب.. الآذان يُرفع مجدّدًا في غزة
10:44 | 2025-10-10
تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!
Play
تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!
05:59 | 2025-10-10
بالفيديو .. انسحاب اليات إسرائيلية من قطاع غزة
Play
بالفيديو .. انسحاب اليات إسرائيلية من قطاع غزة
02:38 | 2025-10-10
بالفيديو.. انفجار مجهول في منطقة المطاحن
Play
بالفيديو.. انفجار مجهول في منطقة المطاحن
13:49 | 2025-10-08
