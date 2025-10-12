إنهاء بطولة رالي سيارات أوروبية بعد وفاة مأساوية لمتسابق

وذكر بيان صادر عن جهات السلطات الأمنية المحلية أن سيارة من طراز BMW اصطدمت بشجرة واشتعلت فيها النيران بعد ذلك بوقت قصير. وتوفي سينكوفسكي على الفور، بينما نقل مساعده ماتشي كرزيسيك إلى المستشفى مصابا بحروق بالغة. وقرر المنظمون إنهاء السباق مبكرا.وجاء في البيان: "انحرفت سيارة الطاقم رقم 112 عن المسار في المرحلة الخاصة السادسة واشتعلت فيها النيران. وصلت أجهزة الأمن على الفور إلى مكان الحادث. وللأسف، لم ينقذ السائق. وتم إخراج مساعده المحترق من السيارة ونقله إلى المستشفى".في وقت سابق من يوم السبت، وخلال المرحلة نفسها، انحرفت سيارة يقودها تيموتيوش أبراموفسكي وياكوب غيربر عن الطريق واصطدمت بمجموعة من المصورين على جانب الطريق. نتج عن الحادث إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى. وتم إخلاء أحدهما بواسطة مروحية إسعاف جوي.يقام الرالي في نيسا منذ أربع سنوات، ولكن في هذا العام، ظهر هذا الحدث لأول مرة في جدول بطولة الراليات .