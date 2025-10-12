الكشف عن الحالة الصحية لمهاجم المنتخب السعودي قبل مواجهة العراق

ولم يشارك عبدالله الحمدان في الحصة التدريبية لمنتخب ، التي أقيمت مساء الأمس السبت، وذلك بسبب تعرضه لنزلة برد.ومن المنتظر أن يعود الحمدان إلى التدريبات، اليوم الأحد، وذلك بعد تعافيه، منتظرًا الضوء الأخضر من الفرنسي للمنتخب السعودي، حسبما ذكرت صحيفة "لرياضية” اليوم.وسيواصل المنتخب السعودي، تحضيراته بحصةٍ أخرى مغلقةٍ في الـ 07:00 من مساء الأحد، استعداداً لمواجهة في سباق التأهل مباشرة إلى نهائيات 2026.ويلتقي منتخب السعودية مع العراق، في المباراة المُقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت المكرمة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.يذكر أن منتخب السعودية يتصدر برصيد 3 نقاط، وأحرز 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، بينما يأتي منتخب العراق ثانياً بنفس الرصيد من فوز، وله هدف وحيد وبشباك نظيفة.