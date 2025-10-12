خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي

وقال إنه "من المتوقع أن تشهد المباراة المقبلة عودة نجم الفريق والذي غاب أمس للإصابة وكان متواجدا في المدرجات وهو ما سيمنح دفعة هجومية قوية".وأضاف: "الأهم الآن هو التعافي والنوم الجيد، والاستعداد لمباراة الثلاثاء حلم الأمة العراقية هو التأهل لكأس العالم وهو حلم اللاعبين أيضا".وشدد أرنولد: "أتوقع أن يكون الأداء أفضل أمام وأتوقع عودة مهاجمنا أيمن حسين بعد التعافي ومثل كل مرة سنلعب للفوز".وتفوق المنتخب العراقي على إندونيسيا في المباراة الأولى 3-2 قبل أن يحقق الفوز بصعوبة 1-0 على إندونيسيا في المباراة الثانية مساء أمس السبت.وتتصدر السعودية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن العراق.