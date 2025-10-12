منتخب دولي ينجو من كارثة وشيكة

وفاز منتخب "النسور" على 2-1 وبات بحاجة للفوز على المتصدرة بنين للتأهل إلى التي ستقام الصيف المقبل.ووفقاً لوسائل إعلام نيجيرية فإن بعثة المنتخب التي تضم نجوماً كباراً في الكبرى مثل نجم التركي وأوديولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي، كانت في طريقها إلى مطار فيكتور أتا الدولي في أويو النيجيرية، لكن بعد 25 دقيقة من إقلاع الرحلة من جنوب إفريقيا تعرضت الطائرة إلى عطل فني، إذ لاحظ القائد تحطم زجاج الطائرة الأمامي ما أجبره على العودة إلى الأوغندية مجدداً بعد توقف قصير للتزود بالوقود.وأكد الاتحاد اليوم الأحد "وصول أفراد البعثة بسلام إلى أويو"، مشيراً إلى أن "شركة فاليو جيت مالكة الطائرة المستأجرة والجهات الحكومية الفيدرالية تتابع القضية بشكل مكثف".ومن المنتظر أن تواجه نيجيريا، ثالثة المجموعة الثالثة في التصفيات الإفريقية برصيد 14 نقطة، المتصدرة بنين التي تتفوق عليها بثلاث نقاط في المباراة الأخيرة من التصفيات، أملاً في العودة إلى كأس العالم مجدداً عقب غياب "النسور" عن النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر بين تشرين الثاني وكانون الاول 2022.