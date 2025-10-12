حقيقة وفاة أسطورة الملاكمة نسيم حميد

وأصدر نادي شباب ملاح الرياضي بياناً رسمياً رداً على هذه الأنباء كتب خلاله: " بخير وصحة جيدة".وأضاف البيان: "الأخبار التي تتداولها بعض في وفاة نسيم حميد غير صحيحة".وتواصل محمد نادي شباب ملاح مع نسيم حميد للاطمئنان عليه بعد انتشار هذه الأنباء.وكان آخر ظهور للملاكم الأسطوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل 48 ساعة بعدما نشر عبر حسابه بموقع انستغرام رسالة نعى خلالها وفاة الملاكم البريطاني ريكي هاتون.وقال حميد في رسالته: "أود أن أرسل أحر التعازي لأبناء ريكي وعائلته وأصدقائه المقربين في هذا الوقت العصيب".وأضاف: "لم يكن ريكي مجرد محارب في الحلبة، لقد كان رجلاً نبيلاً وصديقاً رائعاً".من هو نسيم حميد؟يعد الملاكم نسيم حميد أحد أبرز أساطير اللعبة حيث ولد يوم 12 شباط 1974 في إنجلترا، وتعود أصوله لأسرة يمنية من قرية ملاح بمحافظة البيضاء باليمن.وتنافس نسيم حميد على المستوى الاحترافي للملاكمة في الفترة من 1992 إلى 2002، وحصل على عدة بطولات عالمية في وزن الريشة، وحمل لقب منظمة الملاكمة العالمية من 1995 إلى 2000.وأصبح نسيم حميد بطل في عام 1997؛ بجانب أنه بطل المجلس العالمي للملاكمة من 1999 إلى 2000 كما حمل عدة ألقاب أخرى من 1998 إلى 2001؛ وبطل منظمة الملاكمة الدولية من 2002 إلى 2003.وحصل حميد على لقب وزن البانتام الأوروبي من 1994 إلى 1995، وتم تصنيفه كأعظم ملاكم بريطاني في وزن الريشة على الإطلاق، وتقديرًا لإنجازاته كُرِّم ومُنح عضوية في قاعة مشاهير الملاكمة الدولية عام 2015.