نفاد التذاكر مباراة العراق والسعودية

وقال مراسل ، ان "تذاكر مباراة والسعودية التي ستقام الثلاثاء المقبل، نفدت من مراكز بيعها بالكامل".يذكر ان المنتخب العراقي سيلتقي نظيره السعودي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الملحق الاسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، في الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت على في مدينة جدة .