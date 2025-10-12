قبل مواجهة العراق.. كابوس يطارد السعودية في ملحق المونديال

ويكفي الأخضر التعادل بأي نتيجة أو بطبيعة الحال الفوز من أجل الترشح لنهائيات المونديال مباشرة، والتواجد مرة أخرى بين كبار العالم، في بطولة تتسع لوجود 48 منتخبا هذه المرة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.وفاز منتخب على إندونيسيا 3-2 في الجولة الأولى، فيما خسر المنتخب الإندونيسي من 1-0 لتكون المواجهة ما بين المنتخبين العربيين هي الحاسمة للتأهل المباشر إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا من أجل التأهل.الأخضر السعودي سيتعين عليه طي صفحة الماضي، وإنهاء عقدة قديمة، لازمته وكانت بمثابة الغصة في الحلق عندما يستعيد أنصاره ذكريات التصفيات المونديالية السابقة.في التصفيات المؤهلة لمونديال 2010، كان المنتخب السعودي أمام مهمة خاصة بعدما فشل في احتلال أحد مركزي الصدارة والوصافة عن مجموعته ليكون في المركز الثالث الذي يؤهله لدور ملحق آسيوي مع ثالث المجموعة الأخرى، ثم إلى مواجهة أخرى بالملحق العالمي.وفي الملحق الآسيوي، اصطدم المنتخب السعودي بالجار البحريني، وحسم التعالدل السلبي مباراة الذهاب في ، ليتهيأ أنصار الأخضر لمباراة بطعم التأهل والاحتفال في .لكن ما حدث كان بمثابة كابوس لا ينسى وعقدة ظلت تطارد المنتخب السعودي لسنوات، فلا يتعلق الأمر فقط بالفشل في التأهل عبر مرحلة الملحق كعقدة تاريخية، لكن أيضا السيناريو الذي جاء به الإخفاق كان قاتلا.تقدم للمنتخب السعودي في الدقيقة 13، ليظن الحضور في استاد ، بأن بطاقة التأهل للمرحلة التالية تغازل الأخضر ورجاله.لكن المنتخب البحريني تعادل بهدفي في الدقيقة 42، قبل أن يستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل حمد المنتشري لاعب هدفا قاتلا، قاد به السعودية للتقدم 2-1، لكن بعد دقيقتين فقط، قتل الحلم لجماهير الأخضر بهدف ثانٍ للأحمر البحريني لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.هذا التعادل صعد بالمنتخب البحريني لخوض الملحق العالمي، مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، لتبقى الذكرى الحزينة عالقة في أذهان مشجعي المنتخب السعودي.