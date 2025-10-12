العراق يخطف ميداليتين في بطولة العالم برفع الأثقال

وقال مدرب ثامر غانم وفق وكالة الانباء العراقية، إن "اللاعب عبد الله حصل اليوم على الميدالية البرونزية في المجموع لوزن 88 كغم واضاف زميله ميدالية فضية في وزن 59 كغم".

وأضاف "ارتفع رصيد من الميداليات ببطولة العالم لرفع الأثقال إلى سبع ميداليات واحدة ذهبية و3 فضية و3 برونزية".